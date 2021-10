Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a avut duminica o întrevedere cu premierul israelian Naftali Bennett, în cadrul ultimei vizite oficiale a cancelarului german în Israel, relateaza Agerpres citând agenția DPA.Dupa întâlnirea cu Bennett, cancelarul urmeaza sa discute cu presedintele…

- Un expert militar rus, Ruslan Puhov, presedinte al Centrului pentru Analiza Strategiilor si Tehnologiilor din Moscova, a declarat intr-un interviu publicat de mesaj.md ca Romania si Suedia sunt doua state care se dovedesc a fi extrem de relevante si competente in domeniul strategiilor de razboi.

- Marea Britanie nu ii va recunoaste pe talibani "intr-un viitor previzibil", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab in timpul unei misiuni diplomatice pentru asigurarea plecarii britanicilor si afganilor ramasi in Afganistan, transmite joi de Reuters. Insa secretarul Foreign Office-ului…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a condamnat vehement, joi seara, atentatele produse in zona Aeroportului din Kabul si a avertizat ca armata americana ii va depista pe teroristii care le-au comis. „Teroristii au atacat Aeroportul din Kabul, iar evaluarile serviciilor noastre de informatii atribuie responsabilitatea…

- Presedintele american Joe Biden a transmis un mesaj catre autorii atacului de la Kabul, afirmand ca SUA nu va uita niciodata si nu va ierta si acestia vor fi vanati, pana vor plati. El a afirmat ca responsabili de atac sunt membri ai grupului ISIS-K. "Este o zi foarte grea. Am fost permanent in legatura…

- SUA au amenintat gruparea Statul Islamic cu represalii in Afganistan dupa atentatul de joi din apropierea aeroportului din Kabul, in timp ce Pentagonul a declarat ca se asteapta la noi atacuri, relateaza AFP. "Daca putem descoperi cine are legaturi cu atacul, ne vom lansa in urmarirea lor",…

- Cazurile globale de COVID-19 inregistrate de la inceperea pandemiei au depasit in acest sfarsit de saptamana 200 de milioane de contagieri, desi curba noilor infectii se stabilizeaza, fara sa fi atins recordurile valului de coronavirus din luna aprilie, relateaza duminica EFE.