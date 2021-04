Expert Forum (EFOR) a solicitat, miercuri, Guvernului sa sprijine vaccinarea tuturor cetatenilor din Republica Moldova, prin includerea lor in programul romanesc de vaccinare, EFOR lansand si o petitie in acest sens.



"In acest moment, Moldova nu ofera acces la vaccinare cetatenilor ne-esentiali, deci va exista adresabilitate buna pentru oferta romaneasca de vaccinare o lunga perioada de timp dupa adoptarea masurii, in randul tuturor categoriilor sociale, indiferent de regiune, grup etnic sau orientare politica. In acelasi timp, infrastructura romaneasca si importurile semnificative…