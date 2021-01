Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare se incheie sambata, la ora 7:00. Potrivit Legii pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua votarii si se incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.

- Campania electorala aferenta alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților s-a incheiat sambata, 5 decembrie, la ora 7.00. Scrutinul pentru alegerea parlamentarilor in mandatul 2020-2024 se desfașoara duminica, 6 decembrie, intre orele 7.00-21.00. In strainatate, votul este in perioada 5-6 decembrie.…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din acest an incepe vineri si se va incheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00. In strainatate, alegerile parlamentare se vor desfasura in zilele de 5 si...

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, scrie News.ro. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale in spatiul…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a inceput vineri dimineața, la ora 7.00, și se va incheia pe 5 decembrie, la ora 7.00. Potrivit unui raport Expert Forum, in cursa electorala s-au inscris 7.136 de candidați. Ca și la alegerile locale, campania se va desfașura in condiții…

- Politologul Cristian Pirvulescu afirma ca nu se asteapta la schimbari semnificative fata de alegerile locale in campania electorala pentru parlamentare, al carei principal subiect va fi pandemia, dar sustine ca va fi o batalie pentru indecisi, in conditiile in care ne asteptam la o prezenta redusa…

- Campania va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2 The post Reguli stricte pentru Campania electorala pentru alegerile parlamentare care a inceput vineri, 6 noiembrie first appeared on Partener TV .

- Alegerile pentru Parlamentul Romaniei intra in linie dreapta, Biroul Electoral Județean stabilind ordinea partidelor pe buletinul de vot. De maine, 6 decembrie, incepe oficial campania electorala pentru cele 465 de locuri de parlamentar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.