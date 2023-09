Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Aproape 213.000 elevi, preponderent din mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice pentru transportul scolar, in urma unei investiții PNRR in valoare totala de peste 250 de milioane de euro (fara TVA) at Info real.

- Asociația Civic Arieș implementeaza in perioada aprilie – august, proiectul ,,Cinema pentru democrație”, prin care organizeaza o serie de 8 sesiuni de vizionare de filme care promoveaza valorile democratice in școlile din Comunitatea Urbana Arieș și un Festival al Meșteșugarilor prin care promoveaza…

- In prima jumatate a anului au fost emise aproximativ 200 de ordine de protectie ca urmare a cazurilor de violenta domestica, a anuntat, marti, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, potrivit Agerpres.Totodata, arata aceeasi sursa, 65 de victime au refuzat luarea unor masuri impotriva…

- Film in Sat, eveniment unic și autentic care aduce locuitorii din mediul rural mai aproape de cultura și arta contemporana, revine cu cea de-a doua ediție la Peștișani (Gorj), in locul natal al lui Brancuși, intre 1 - 6 august.

- Trei elevi din Gorj vor fi premiați joi seara, inaintea concertului susținut de la ora 20.00, in Parcul „Coloanei Fara Sfarșit”, de violonistul Alexandru Tomescu și a lui vioara Stradivarius Elder-Voicu, acompaniat de pianista Adela Liculescu. Cu ocazia acestui eveniment, Clubul Rotary din Targu Jiu…

- Activitatea retelei sanitare si de ocrotire a sanatatii s-a desfasurat, anul trecut, in aproximativ 66.000 de unitati sanitare (54.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural), cu peste 700 de unitati mai multe decat in 2021, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica.…

- Rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Naționala 2023 s-au afișat, miercuri, 28 iunie 2023. In județul Olt, patru elevi au reușit sa obțina nota 10 la ambele probe scrise. Unul dintre elevi invața la o școala din mediul rural.