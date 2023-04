Stiri pe aceeasi tema

- Exmatricularea elevilor a fost reintrodusa in Legea educației. Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in anumite situatii grave.Amintim ca, proiectul…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus mai multe sancțiuni pentru elevi in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor grave din ultima saptamana petrecute in școli in cadrul dezbaterilor care au loc marți in comisia de invațamant din…

- Reintroducerea exmatricularii, detenție școlara, nota de purtare sa fie luata in calcul la admiterea la liceu sau la BAC, sau amenzi pentru parinți, sunt doar o parte din propunerilor profesorilor in cadrul dezbaterilor pe proiectul Legii Invațamantului Preuniversitar.

- In urma incidentului cu profesoara de Japoneza injunghiata in timpul orelor, la o scoala din Bucuresti, lipsa sigurantei in unitatile de invatamant este readusa in prim-plan. Sunt foarte putine unitati de invatamant care beneficiaza de un serviciu de protectie si paza, iar elevii si cadrele didactice…

- Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti este de parere ca proiectele legilor Educației și actorii implicați in realizarea acestora se concentreaza prea mult pe evaluarea elevilor, scapand din vedere procesul de invațare, care, de cele

- Barbatul in varsta de 50 de ani era invitat la o ora de dirigentie la Colegiul Economic din Iasi, moment in care a facut stop cardiac. Interventia prompta a profesorilor l-a salvat de la moarte.

- Salariile personalului didactic, nedidactic si auxiliar din judetul Iasi au fost virate la timp, in ciuda intarzierilor Ministerului Educatiei. Secretarele si contabilii au depus adevarate eforturi in ultimele zile pentru ca salariatii sa isi poata primi banii pana pe 14 februarie. „Din datele pe care…

- Ministerul Educatiei a transmis cu intarziere noua versiune a aplicatiei EDUSAL si pune in pericol plata la timp a salariilor cadrelor didactice, nedidactice si auxiliare. Se fac eforturi pentru ca salariile pe luna ianuarie sa intre la timp in contul salariatilor, in conditiile unei intarzieri de cateva…