- Aflati intr-o actiune specifica organizata pe linie silvica, jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita au depistat un atelaj hipo transporta material lemnos fara a detine documente legale in acest sens. Barbatul care conducea atelajul a fost sanctionat in conformitate cu prevederile Legii…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost identificat de politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia Biroul de Politie Vama Veche 2 Mai, informeaza marti Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. "Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea…

- Cați metri cubi de lemn din fondul forestier al municipiului Alba Iulia vor fi valorificați in 2022: Care sunt prețurile Cați metri cubi de lemn din fondul forestier al municipiului Alba Iulia vor fi valorificați in 2022: Care sunt prețurile In acest an, 1.277 mc din fondul forestier proprietate publica…

- REȘIȚA – Din fericire, nu este vorba de un accident real, ci doar de un scenariu al unui exercițiu de pregatire, derulat de salvatorii carașeni, la unitatea din Reșița! „Sub coordonarea comandantului Detașamentului de Pompieri Reșița, maior Ionel Tilca, s-a desfașurat un exercițiu de pregatire pentru…

- Politisti damboviteni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste, au efectuat, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in judetul Dambovita, la persoane banuite de braconaj cinegetic, taiere si sustragere de material lemnos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Iași a primit, astazi, cea de-a doua ambulanța de intervenție rapida destinata transportului medicilor din unitatea primire urgențe SMURD la locul intervențiilor. Coordonatorul UPU SMURD, Diana Cimpoeșu, a precizat ca, in acest moment, dotarea este minima, dar…

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi (UAIC) si Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Mihail Sturdza’ au incheiat un protocol de colaborare in vederea organizarii unor cursuri de acordare a primului ajutor medical dedicate studentilor si angajatilor institutiei. Potrivit reprezentantilor…

- Urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare la constructia unui complex rezidential de locuinte, pe plaja Corbu, in zona ariei protejate a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica s au sesizat din oficiu si au demarat verificari,…