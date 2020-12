Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a explicat motivele pentru care considera necesara creșterea taxei de salubrizare la 24 de lei pe luna, de persoana. Edilul propune majorarea acestei taxe de 2,4 ori pentru persoanele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a comentat inițiativa primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, de organizare a unui referendum local pentru strategia de sanatate publica a municipiului Bacau. Plebiscitul ar urma sa se țina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Adancata a depus la Compania Naționala de Investiții proiectul pentru construcția a 10 kilometri de trotuare in comuna. Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca inițiat a intenționat sa finanțeze acest proiect din fonduri proprii ale comunei, prin contractarea unui credit, insa a aparut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reafirmat, duminica, faptul ca nu se impune carantinarea municipiului Bucuresti, dar ca va fi posibila o carantinare locala, daca se constata focare pe anumite strazi sau zone.

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a semnat autorizația de construcție pentru transformarea lacului Cubic in cel mai mare parc din municipiul Satu Mare. Proiectul privind transformarea zonei degradate Lacul Cubic intr-un spațiu de relaxare și petrecere a timpului liber este finanțat…

- Comerțul online a inregistrat creșteri semnificative odata cu impunerea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, creșteri impulsionate și de catre comenzile realizate pentru prima data de romanii ce nu au mai cochetat cu acest canal inainte. Robert...

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 09.09.2020 miercuri ora 12,00 , ce va avea loc in sala…

- ”Persoanele care au varsta de pensionare si au un stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie a celui minim, fie a celui complet de cotizare, de 35 de ani. Proiectul vine sa repare o nedreptate pentru pensionarii care din diverse motive au stagiul de…