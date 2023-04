De Helena Makysom cinefilii romani au auzit in 2020, cand primul ei documentar, co-regizat impreuna cu Adrian Pirvu, a fost prezentat in festivaluri și a rulat și in cinematografele din țara. “Totul nu va fi bine” vorbea despre iubire și o cauta in relațiile dintre oameni, dar și in grija pentru mediu (efectele Cernobilului). Personajele principale erau cei doi autori care iși traiau iubirea onest, straduindu-se sa o pastreze la calitate pura chiar daca urmau pana la urma sa se desparta. Acum Helena lupta in tranșeele din Ucraina și in același timp lucreaza la un nou film. Dupa ce Rusia a invadat…