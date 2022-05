Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, il critica dur pe patriarhul Kiril al Rusiei. Mesajul postat pe internet de Vasile Banescu reprezinta critica a Bisericii Ortodoxe Romane fața de cea din Rusia, de cand a inceput razboiul in Ucraina. Mesajul postat de purtatorul de cuvant al BOR este insoțit…

