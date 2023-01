Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a vorbit deschis despre afirmațiile pe care Anda Adam le-a facut in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Fosta soție a lui Victor Slav a facut lumina despre presupusa rivalitate dintre cele doua. Cum se ințeleg, de fapt? Bianca Dragușanu nu s-a abținut și i-a dat replica Andei…

- De doi ani, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu, iar cu toate ca intre ei au mai existat și impacari și desparțiri, cei doi sunt tot impreuna și foarte fericiți. Spre deosebire de relațiile precedente ale blondinei, de aceasta data ea a ales sa nu-l expuna pe Gabi Badalau atat de tare.…

- Bianca Dragușanu se afla pe lista femeilor celebre cu care s-a iubit Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate. Cei doi influenceri britanici, foști luptatori de kickbox au avut relații cu mai multe vedete din Romania. Batuta in repetate de randuri de Alex Bodi, Bianca Dragușanu, acum iubita lui Gabi…

- Craciun de coșmar pentru Bianca Dragușanu. Vedeta TV a ajuns la spital, in perfuzii, dupa masa Craciun. Iubita lui Gabi Badalau, fiul celebrului pesedist Niculae Badalau, a ajuns pe mainile medicilor de la o clinica privata. Dragușanu pare sa fi sarit calul cand a venit vorba de mancare, deși are…

- Noi avem dovada clara ca Ioana Marcu este o femeie independenta. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe urmele ei și au surprins-o in ipostaze rare. Vedeta nu este deranjata sa mearga in oraș singura. Iata cum se descurca iubita lui Ciprian Marica singura…

- Iulia Vantur s-a intors in Romania, iar zilele trecute a fost invitata la un eveniment organizat de Andreea Raicu, deschiderea noului showroom al fostei prezentatoare de televiziune. Iubita lui Salman Khan a spus care este motivul pentrucare se afla in țara.„Am venit ca am ceva de filmat aici, am de…

- Dupa ce Gabi Badalau a divorțat oficial de fosta soție și a devenit un barbat liber, pare ca traiește, acum, o adevarata poveste de iubire alaturi de Bianca Dragușanu. De curand, vedeta a postat un mesaj emoționant cu tenta romantica, care parea sa fie pentru actualul partener. Ce a transmis Bianca.

- Bianca Dragușanu a fost nevoita sa creasca prețurile hainelor pe care le vinde, dupa ce totul s-a scumpit. Fosta asistenta TV de la Antena 1 a spus cat costa acum o geaca la magazinul ei. Dupa ce a renunțat la postul de asistenta TV, Bianca Dragușanu și-a deschis propria afacere. Ea are un atelier de…