Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- George Zanoaga reacționeaza in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa mesajul pe care fosta lui cumnata, Simina Loica, l-a postat pe pagina sa de Instagram. Acolo, actuala iubita a lui Alex Bobicioiu, susținea ca George vorbește despre viața sa și acest lucru o deranjeaza. Iata insa cum au stat, de fapt,…

- La cinci ani de la divorț, se pare ca Paula Chirila și-a refacut viața și simte din nou fiorii dragoste, cel puțin așa se arata in imaginile recent aparute in presa cu co-prezentatoarea de la Xtra Night Show, dar nu singura, ci insoțita de un domn. Cei doi au fost surprinși sarutandu-se in plina strada,…

- Lidia Bugnar și Anghel Damian nu mai formeaza un cuplu. Actrița a fost surprinsa, dupa desparțirea de fostul partener, de mai multe ori, in compania lui Anghel Damian. Lia facut mai multe marturisiri in care chiar ea a declarat ca intre cei doi se leaga o ce ii leaga de mulți ani.