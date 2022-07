Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița a ucis joi seara patru muncitori , la Iași, cand a intrat peste ei cu mașina. Era bauta, sambata a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, dar portalul de știri locale Alo Iași scrie ca nu recunoaște ca s-ar fi aflat la volan. Adina Iuliana Ghervase , in varsta de 39 de ani, este cercetata…

- Femeia care a urcat bauta la volan si a ucis patru muncitori care lucrau pe marginea drumului, intr-un cartier din Iasi, se numeste Adina Ghervase, are 39 de ani si locuieste intr-o comuna de la marginea orasului. Aceasta a intrat cu viteza intr-o curba, s-a izbit de coltul unei case si a lovit in…

- Soferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului in curba de dupa Petru Poni spre AMRS, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta langa care se aflau șapte muncitori de la Citadin. In urma coliziunii au rezultat…

