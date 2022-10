Arestarea preventiva, pentru 30 de zile de catre DNA, a directorului Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din CNAIR, Florea Dascalu, a generat un cutremur fara precedent in Ministerul Transporturilor, dar, in același timp, a scos la lumina și o parte din uriașa caracatița care graviteaza in jurul acestei companii. Metoda de succes ”Dascalu” Potrivit DNA, directorul Florea Dascalu de la CNAIR este acuzat ca a luat mita și a facut trafic de influența pentru a ajuta o firma sa caștige contracte de deszapezire, iar faptele au avut loc in perioada mai-octombrie 2022 și suma primita…