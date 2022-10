Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 121 din 12 Octombrie 2022 BULETIN INFORMATIV 12 OCTOMBRIE 2022 FEMEIE RETINUTA PENTRU FURT DIN SUPERMARKET In data de 11 octombrie a.c., in jurul orei 19:00, politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, de 27 de ani, a fost depistata de agentii de paza…

- O femeie din județul Iași a fost lovita cu un topor si sechestrata de concubinul ei. Femeia a reusit sa-si sune fiica, care a anuntat politia. Oamenii legii au gasit femeia pe un camp si au eliberat-o, informeaza Libertatea. „La data de 07 octombrie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii Secției nr.…

- O femeie din județul Iași a trait un adevarat coșmar in urma cu trei nopți, cand concubinul ei a lovit-o violent, a batjocorit-o și a rapit-o. Polițiștii au cautat-o cu un caine de urma și au reușit sa o salveze, dupa ce au gasit-o pe un camp.Barbatul a fost prins și el, fiind cercetat pentru violenta…

- O femeie de 81 de ani, din comuna Ganeasa, județul Olt, care a disparut de acasa de 7 zie, a fost gasita inecata intr-un canal. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, aseara, prin apel 112, ca o persoana s-ar fi inecat intr-un canal de pe raza comunei Ganeasa. La fața locului, s-au deplasat…

- In cursul nopții trecute, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Adjud au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 19 de ani, din comuna Tanasoaia, banuit de comiterea infractiunii de viol. Ieri, 17 septembrie, ora 14:34, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizați, prin SNUAU 112,…

- FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 35 de ani din Sebeș, data DISPARUTA. A plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 35 de ani din Sebeș, data DISPARUTA. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Sebeș cauta o femeie care a plecat de la locuința familiei sale și nu…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au reținut pentru 24 de ore, o femeie in varsta de 51 de ani, din județul Bihor, cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din verificarile derulate de polițiști, s-a stabilit faptul ca la data de 25 iulie a.c., in jurul orei…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați marți cu privire la dispariția unei persoane de la o stana din județul Cluj. Sesizarea a fost facuta in 19 iulie, in jurul orei 22, cand polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca VALEANU LUCREȚIE, in varsta de 88 de ani,…