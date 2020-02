Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 27-24 (16-13), vineri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. ''Tigroaicele'' si-au luat…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CSM Slatina in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la sediul Federatiei Romane de Handbal. SCM Ramnicu Valcea, campioana en titre si finalista editiei trecute a Cupei Romaniei, va…

- Noul selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, Bogdan Burcea, a convocat 20 de jucatoare la prima actiune a reprezentativei din 2020, programata in perioada 19-22 ianuarie. Burcea a chemat patru jucatoare de la vicecampioana CSM Bucuresti, cate trei de la SCM Craiova, echipa pe care…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea si vicecampioana CSM Bucuresti au obtinut victorii la pas in deplasare, miercuri, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. SCM Ramnicu Valcea a intrecut-o pe AHCM Slobozia cu 29-24 (16-15). Valcencele, care la pauza conduceau la un singur gol,…

- Tomas Ryde nu mai este selecționerul Romaniei, este cea mai proaspata informație care a venit dinspre Federația Romana de Handbal.Comisia Tehnica – Subcomisia de Senioare s-a reunit azi la București, pentru a analiza prestația Romaniei la Campionatul Mondial. Tricolorele au terminat pe locul…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-27 (14-11), duminica, in deplasare, intr-o partida restanta din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Gazdele au avut un inceput foarte bun de joc si au condus in primele zece minute, chiar si cu 6-3 (9). Vicecampioana…

- 28 - 27 cu Ungaria, in ultimele secunde Dupa un debut dezastruos - o infrangere la scor in fața Spaniei - și dupa victorii la limita in fața celor mai slabe echipe din grupa, naționala noastra s-a aflat in fața examenului de care depindea calificarea lor la Olimpiada: moment decisiv al eternei noastre…

- De la ora 8 dimineata, fetele vor intalni Muntenegru intr-o confruntare de care depinde calificarea noastra in Grupele Principale ale Mondialului. La ce am aratat insa pana acum, ne trebuie un miracol.