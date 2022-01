Stiri pe aceeasi tema

- In data de 31 decembrie 2021 politistii au aplicat sanctiune contraventionala conform Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, unui barbat in varsta de 42 de ani, din Vadu Pasii, care nu ar fi respectat masura carantinarii la domiciliu si s-ar…

- O noua razie a fost organizata, aseara, in Timișoara de polițiști, jandarmi, pompieri și reprezentanți ai ITM. Polițiștii au verificat 49 de societați comerciale, au controlat 35 de autovehicule și au legitimat 95 de persoane. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale in valoare de 15.350 de…

- Florin Tanasescu In seara zilei de duminica 12 decembrie a.c., in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Biroului de Politie pentru Centrul Universitar Ploiești au observat o persoana care arunca, pe geam, cu materiale pirotehnice. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, „oamenii legii au…

- Inca o veste buna pentru popor, de la Curtea de Apel Craiova: fiul judecatorului Marin Covei, care a sechestrat-o și a batut-o pe iubita sa, ce abia nascuse, a fost salvat de la pușcarie de colegii tatalui, magistrații considerand ca puiul de magistrat a executat pedeapsa, prin chefuri cu interlopii.

- Primarul comunei buzoiene Cislau, Dumitru Mitroiu, a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare de catre magistratii Curtii de Apel Ploiesti. Condamnarea vine dupa ce, in prima instanta, acesta fusese inițal achitat.Totul a pornit de la un control al Curtii de Conturi in urma caruia…

- Un polițist local a fost batut crunt de o femeie din Galați! Barbatul a ajuns la spital cu numeroase traumatisme, dupa ce i-a spus acesteia sa iși puna masca de protecție. Incidentul s-a petrecut intr-o stație de autobuz din cartierul Țiglina 2, chiar in vazul lumii. La scurt timp, agresoarea a fost…

- Deputații s-au intrunit in ședința plenara, joi 4 noiembrie. Aceștia vor examina, in lectura finala, proiectele de lege de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale, a Legii privind dezvoltarea regionala, a Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu demnitate publica,…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare privind stabilirea,…