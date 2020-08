Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru reprezentante ale Romaniei in cupele europene si-au aflat luni primele adversare din preliminarii. Pentru CFR Cluj se anunta misiunea cea mai grea. Ardelenii stiu deja si echipa pe care ar urma sa o intalneasca in turul 2 preliminar. Este vorba de Dinamo Zagreb, o obisnuita a grupelor europene.…

- "Am facut o adresa catre DSP sa putem repeta testul maine, unul, poimaine, celalalt si sa putem juca in continuare. Asteptam acum raspunsul DSP-ului, noi am facut adresa astazi. Incercam toate variantele pentru a termina acest campionat cum ne dorim. Speram ca ni se va da posibilitatea sa facem doua…

- Romania nu și-a mai platit cotizațiile anuale de membru in Agenția Spațiala Europeana (ESA) din 2017. Pentru neplata, Romania și-a pierdut dreptul de vot in ESA, cu consecințe pentru accesul la deciziile pr...

- Conducerea Ford Romania a anuntat, miercuri, ca incepand din data de 20 iulie, angajatii fabricii de productie vehicule Ford de la Craiova au reluat programul de lucru in trei schimburi, iar volumul de productie este acum aproape la acelasi nivel cu cel inregistrat inainte de inceputul pandemiei.…

- Cand Alexandru Cicaldau (23 de ani) marcheaza sau ofera assist, Craiova invinge. Patronul Mihai Rotaru le-a transmis agenților și scouterilor din strainatate sa-l lase in pace inca 3 meciuri. Assist cu Astra (2-1), assist cu Botoșani (2-1), golul victoriei cu CFR (3-2), golul victoriei cu Gaz Metan…

- FCSB a facut o prima repriza solida la Giurgiu, cu Astra, echipa lui Bogdan Vintila fiind in avantaj dupa primele 45 de minute, scor 2-1. Golul secund al roș-albaștrilor a fost unul de excepție. ...

- E scandal la Spitalul Județean din Craiova, unde o asistenta perfect sanatoasa, de doar 27 de ani, a murit in mod suspect la naștere."O asistenta medicala din Targu Carbunești a decedat dupa ce a nascut prin cezariana la SJU Craiova. Copilul a murit in timpul operației de cezariana, iar mama…