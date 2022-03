Exclusiv. Mircea Rusu, manager interimar TNB: „Toată lumea asistă la un duel al teatrului. Nu este un duel” „Duc bine la tavaleala; dovada ca pot fi, in același timp, și sufleur și copist la teatru”, spune Ion Luca Caragiale, scriitorul care devenea director al Teatrului Național din București la 2 iulie 1888. De ce tocmai acest citat din nenea Iancu? Veți ințelege din cele ce urmeaza. Este deja lucru bine știut: Teatrul Național București se afla in centrul unor controverse zilele acestea. Mai mulți actori i-au reproșat managerului interimar al TNB, Mircea Rusu, ca a refuzat ca teatrul sa faca mai multe gesturi simbolice in sprijinul Ucrainei, acuzație respinsa de catre director. Tensiunile au devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

