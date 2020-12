Stiri pe aceeasi tema

- Clubul FC Arges a anuntat, luni, incetarea raporturilor contractuale pe cale amiabila cu antrenorul principal Ionut Codrut Mosteanu si secundul Dragos Radu, potrivit news.ro.De pregatirea echipei pentru meciul de vineri, de la ora 20.30, de pe propriul teren, cu Dinamo, se vor ocupa antrenorii Adrian…

- Cristian Gentea, primar ales al municipiului Pitești: Urmaresc cu preocupare abordarea autoritaților naționale asupra noului set de masuri restrictive, necesar pentru temperarea valului uriaș de imbolnaviri care lovește, din 24 in 24 de ore, Romania și unitațile, epuizate de atata lupta și efort,…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 7-a din Liga 1, care se va juca dupa pauza datorata meciurilor internaționale. Etapa a 7-a va incepe vineri 16 octombrie, cu meciul dintre FC Argeș și Astra. Tot in acea zi se va juca și partida Academica Clinceni – FCSB. Duminica, 17 octombrie,…

- Ionuț Lupescu (51 de ani) a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, care se difuzeaza in fiecare miercuri, de la ora 20:00, fiind moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00 in Derby de Romania.…

- Candidatii PSD au castigat fotoliile de primar in sase din cele sapte localitati urbane ale judetului Arges, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).In municipiul Pitesti, candidatul PSD Cristian Gentea a obtinut primul mandat cu 35% din…

- Catalin Straton (30 de ani), portarul transferat de FCSB de la Dinamo, a evoluat foarte bine la debut, 3-0 cu FC Argeș, iar la finalul partidei de la Giurgiu a oferit declarații. AICI ai toate detaliile despre meciul FCSB - FC Argeș 3-0 „A fost un meci ca oricare altul. Ma bucur ca suporterii Stelei,…