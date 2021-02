Stiri pe aceeasi tema

- Rica Neaga este tatal gemenilor Ralucai Macovei? Bruneta a uimit pe toata lumea atunci a anunțat ca este insarcinata, dupa ce a suferit o intervenție medicala complicata. Raluca Macovei, petrecere fastuoasa pentru gemeni Raluca Macovei a organizat o petrecere grandioasa pentru gemenii ei, un baiat și…

- Detalii de coșmar ies la iveala in cazul incendiului izbucnit in aceasta dimineața la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala. O martora la dezastru a vorbit despre cele vazute, dar mai ales despre cele auzite.

- Finala X Factor 2020, sezonul 9, are loc vineri seara, la Antena 1, de la 20.30. Printre cei 4 finalisti se afla si Andrada Precup, o adolescenta care ne-a lasat muti de incantare in toate editiile de pana acum. Andrada nu vede, insa are auz absolut si o voce ca o gura de Rai.

- Anul 2020 ne-a adus cea mai mare provocare din viața noastra profesionala: aceea de a fi permanent expuși unui virus necunoscut și de a ne pastra profesionalismul, in condiții de stres și frica, duse uneori la extrem. Anul 2020 ne-a lasat urme adanci pe fața și pe maini, reale și palpabile, facute de…

- Chiar daca oficialii lui Manchester City au fost aprope de a reuși transferul lui Lionel Messi (33 de ani) in vara, aceștia nu mai sunt interesați de serviciile argentinianului care va ramane liber de contract pe 30 iunie 2021. Potrivit Sky Sports, Manchester City a decis sa se retraga din cursa pentru…

- Sunt aproape șapte ani de cand a intrat in top 10 WTA, iar Simona Halep ramane printre jucatoarele de top ale lumii. Are 22 de titluri in circuitul WTA, dar și doua victorii la competiții de Grand Slam. Dar, la fel ca in cazul oricarui mare campion, drumul spre faima nu a fost deloc ușor. […] The post…

- Cazul tinerei gasite carbonizate la marginea unui drum național din Giurgiu se dovedește extrem de complicat. Jurnaliștii de la Antena 3 au obținut o marturie care poate schimba cursul anchetei. „Au jurat razbunare. Ei au spalat bani și au fugit de procese din Romania.” Cine ar fi ucis-o pe tanara din…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a ajuns la Tribunalul Dolj in catușe, iar in prezent urmeaza a fi judecata propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, fiind suspect intr-un dosar de proxenetism. Cine l-ar fi denunțat pe Alex Bodi Ieri, 11 noiembrie 2020, Alex Bodi a fost saltat…