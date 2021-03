Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Bucuresti a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20 de mii de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat, miercuri prim-ministrul Florin Citu. "Este o donatie pe care o vom face, este prima transa din cele 200 de mii de vaccinuri…

- Grupul rus Gazprom a exportat anul trecut spre Romania o cantitate de 962 milioane de metri cubi de gaze naturale, in scadere cu 3,2% comparativ cu 994 milioane de metri cubi in 2019, arata datele publicate luni de grupul Gazprom. Conform acestor date, Romania este unul dintre cei mai…

- Alte 982 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Egipt, 3-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Canada, 1-Italia, 1-Romania, 1- Marea Britanie).

- Stațiunea bulgareasca de ski a fost plina de turiști in acest weekend, ultimul in care, daca aceștia veneau de joi, puteau intra fara test anti-COVID in țara. „90% sunt romani”, a estimat un localnic. Și reprezentanții hotelurilor spun ca au mulți turiști din Romania. Iubitorii de sporturi de iarna…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, dubleaza anul acesta investițiile pe piața din Romania și aloca 2 milioane de euro pentru dezvoltarea afacerii, operațiunile din Romania urcand ca…

- Anca Dragu, prima femeie aleasa in funcția de președinte al Senatului. Doctor in științe economice, a lucrat la BNR și FMI și a fost ministru al Finantelor in guvernul lui Dacian Ciolos Senatorul USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, la 21 decembrie 2020, in functia de presedinte al Senatului. Ea a obtinut…

- Zeci de avocati au organizat, luni, la Palatul de Justitie din Bucuresti, un protest fata de condamnarea colegului lor Robert Rosu la cinci ani inchisoare cu executare in dosarul "Ferma Baneasa". "Interzicerea identificarii avocatului cu clientul", "#alaturideRobert", "Alinierea justitiei penale la…

- ”Alstom a finalizat lucrarile de electrificare si energoalimentare pe cei 42 km ai tronsonului Vintu de Jos – Simeria, in cadrul modernizarii infrastructurii si suprastructurii de cale ferata de pe ramura nordica romaneasca a culoarului paneuropean Rin-Dunare. Beneficiarul proiectului, Compania Nationala…