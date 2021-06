Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a șasea ediție a festivalului Untold, organizatorii au pregatit o surpriza de proporții pentru festivalieri, pentru a le rasplati așteptarea, dar și ”absențele de anul trecut”. De data aceasta, vor urca artiști in premiera pe scena de la Untold, printre care și mult indragitul rapper american,…

- Daca va avea asigurata finanțare, CSU Alba Iulia va reveni pe prima scena a baschetului feminin romanesc! Conform informațiilor pe care le deținem, daca va fi asigurata finanțarea dinspre autoritațile locale și județene, de la toamna Alba Iulia va reveni pe prima scena a baschetului feminin autohton.…

- Andreea Balan, in varsta de 37 de ani și George Burcea, in varsta de 33 de ani, au pus capat casniciei anul trecut, insa pana acum, nu au divorțat oficial. Cei doi au impreuna doua fetițe, pe Clara și Ella, pentru care au pastrat o relație buna chiar și dupa desparțire. Vedeta se iubește in prezent…

- I se spune actrița-veselie, actrița-poveste. Insa mai presus de toate i s-a spus ”copilul etern” al teatrului romanesc. In acest an implinește 80 de ani de viața, un destin de excepție, o cariera dedicata artei, o calatorie de șase decenii care a cotit, o vreme, și catre Botoșani.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat vineri, la Miercurea Ciuc, ca actuala coalitie de guvernare reprezinta o sansa unica pentru sportul romanesc, actualul guvern fiind singurul din ultimele trei decenii care si-a asumat elaborarea unei strategii a sportului. "E o posibilitate…

- Actrița Ilona Brezoianu și fostul component al trupei „Animal X”, Șerban Copoț, vor prezenta „Stand-up Revolution”, la Antena 1, prima emisiune televizata de stand-up in care patru nume cu greutate planuiesc sa descopere viitoarea mare senzație din domeniu. Prezentatorii vor avea sarcina grea de a sprijini…

- Ovidiu Stinga (48 de ani) a intrat in direct prin telefon joi dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Remus Dinu, și a declarat ca problemele fotbaliștilor romani incep de la centrele de copii și juniori, iar acesta a laudat stilul de joc al lui Mirel Radoi. Romania a pierdut pentru prima data…