In continuare, frații Tate sunt cercetati pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, motiv pentru care se afla in inchisoare. Tristan Tate are parte de o noua drama in viața lui, avand legatura directa cu copilul sau, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta informații exclusive in acest caz. Iata de ce sufera milionarul britanic in spatele gratiilor!