- A aparut și prima inițiativa a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) de cand a intrat in Parlament. Proiectul de lege vrea sa oblige Guvernul sa construiasca Autostrada Moldovei A7 in doar trei ani. Legea initiata de AUR este semnata de deputatii Lucian-Florin Puscasu si George Simion si…

- Federația Romana de Handbal a anunțat inceperea campionatelor de juniori, prima categorie care va disputa jocuri oficiale fiind cea a junioarelor I. In funcție de cluburile care au dorit sa se inscrie in acest sezon afectat de pandemie, au fost alcatuite 8 serii, avand in componența intre 4 și 6 echipe.…

- foodpanda , cea mai mare platforma de food delivery din Romania, anunța ca in 2020 și-a extins operațiunile in 19 noi orașe, iar pana la finalul anului compania are in plan extinderea in alte doua localitați: Tulcea și Giurgiu. In prezent, serviciile companiei sunt disponibile in 36 de orașe. Pentru…

- Moldova va fi printre principalii beneficiari ai noilor programe de infrastructura rutiera din Romania, susține Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Criticat intr-o emisiune electorala pentru faptul ca nu exista autostrazi in Moldova și pentru ca se folosește statistic…

- Magazinele Enel din Botoșani, Focșani, Vaslui, Suceava, Bacau, Buzau, Piatra Neamț, Radauți și Iași vor fi inchise luni și marți, 30 noiembrie și 1 decembrie, zile libere legale. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate telefonic…

- O rețea de falsificatori de permise auto a fost descoperita de polițiști și procurori, avand ramificații in mai multe județe ale Romaniei. Autoritațile judiciare au efectuat, joi dimineața, 67 de percheziții in București și in județele Suceava, Bistrița – Nasaud, Botoșani, Neamț și Bacau, in trei cauze…