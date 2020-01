Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (24 de ani) ar putea ajunge la New York Red Bulls, in acesta iarna. Conform celor de la Digi Sport, americanii sunt dispuși sa ofere in jur de șapte – opt milioane de dolari pentru transferul mijlocașului roman, scrie Mediafax.Formația din MLS a incercat sa il aduca pe Tanase…

- Racing Genk, cu fotbalistul roman Ianis Hagi ramas pe banca de rezerve, a trecut cu 2-1 acasa de Eupen, joi, in primul meci al etapei a 21-a a campionatului Belgiei. Golurile au fost marcate de Junya Ito (12) si Paul Onuachu (60), respectiv Jean Lazare Amani (63). Vladimir Screciu nu a fost in lotul…

- Internationalul roman Ianis Hagi a recunoscut ca echipa sa de club, Racing Genk, trece printr-o "situatie complicata", scrie site-ul walfoot.be dupa ce campioana Belgiei a fost invinsa cu 2-1 acasa de Sint-Truidense. Din nou titular la Genk, dupa mai mult de o luna, Ianis Hagi a pasat decisiv la golul…

- Internationalul roman Ianis Hagi a recunoscut ca echipa sa de club, Racing Genk, trece printr-o situatie complicata, scrie site-ul walfoot.be, dupa ce campioana Belgiei a fost invinsa (1-2), acasa, de Sint-Truidense. Din nou titular la Genk, dupa mai mult de o luna, Ianis Hagi a pasat decisiv la golul…

- Atacantul roman George Puscas a reusit un hat-trick de senzatie, in doar sase minute, pentru Reading, care a invins-o cu 3-1 pe Wigan, sambata seara, in deplasare, in etapa a 19-a a ligii secunde engleze de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Joe Garner (34), dar Puscas a egalat in min. 79, din penalty,…

- Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzațiile din dosar sunt de spalare de bani, precizand ca "daca statul roman are bani negri inseamna ca am spalat banii negri".Intrebat, la ieșirea de la DNA, daca este vorba despre…

- Gigi Becali vrea la FCSB un atacant care sa țina de mine și s-a hotarat sa-l transfere in iarna pe Sergiu Buș (26 de ani) de la Gaz Metan Mediaș. Patronul roș-albaștrilor și-l dorește de la Gaz Metan și pe Dumitru Cardoso, insa vrea neaparat și un numar 9, iar cel pe care a pus ochii este Sergiu Buș,…

- Gigi Becali a facut o oferta de 3 milioane de euro pentru transferul mijlocașului Tudor Baluța (20 de ani) de la Brighton. Internaționalul roman l-a refuzat. „Imi place foarte mult de Baluța, cel mai mult imi place de el. Am vrut sa-l iau. Hagi l-a dat cu doua milioane, eu am zis ca le dau trei, dar…