Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat sambata, la Tulcea, cum comenteaza faptul ca directorul CFR Calatori nu a fost schimbat din functie, Citu a afirmat: “Eu raman la ceea ce am spus acum doua zile: trebuie sa fim foarte atenti pentru ca astfel de lucruri le decontam toti, le deconteaza toata guvernarea, nu le deconteaza numai…

- Ministrul transporturilor Catalin Drula a anuntat ca Autoritatea pentru Siguranța Feroviara va declanșa controale la operatorii de transport feroviar de marfa și de calatori, in care va verifica respectarea normelor de siguranța, dupa accidentul de la Fetesti, unde s-au ciocnit doua trenuri de marfa.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca nu i se pare normala atitudinea directorului CFR Calatori, Ovidiu Vizante, care a spus ca soluția pentru cele doua trenuri care au stat in camp, la Fetești, noua ore este in alta parte. Premierul Florin Cițu a spus ca a fost informat de ministrul Transporturilor,…

- Mecanicul trenului de marfa care a lovit o alta garnitura staționata, in stația Fetești, jud. Ialomița, ar fi adormit și ar fi fost sub influența alcoolului, a spus, joi dimineața, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. De asemenea, sistemul care ar fi trebuit sa franeze trenul nu funcționa. Intrebat…

- Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Potrivit ISU ialomița, accidentul feroviar a avut loc la Fetești, cu puțin inainte de miezul nopții. Un tren care era in mișcare s-a ciocnit de un altul…

- O garnitura de tren apartinand CFR Marfa a deraiat miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 13.00, in zona localitatii Fetesti, pe Magistrala 800, sensul de mers spre Bucuresti. Conform unui comunicat de presa al Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA, magistrala București – Constanța este blocata la…

- Ordinul care prevede ca scenariile dupa care functioneaza scolile sa nu se mai raporteze la incidenta inregistrata in ziua de vineri a fost publicat in Monitorul Oficial. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, practic, s-a renuntat la sintagma “saptamanal, cu raportare la fiecare zi…

- Dupa ce rata de infectare din București a scazut sub 1 la mie, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca revenirea in banci este posibila de miercuri, „fara diferențiere in funcție de clasa, daca aceasta va fi decizia Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența”.Conform anuntului facut…