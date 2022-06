Exclusiv. Boala care a afectat-o și pe Sharon Stone, explicată de neurochirurgul Dan Benția Exista afecțiuni despre care știm sau nu știm foarte multe, ori sunt ingorate in favoarea unor boli aflate „pe val”, cum ar fi pandemia. Știința are rolul de a le „rezolva” pe toate, mai ales atunci cand iși gasesc drum explicațiile specialiștilor. In randul bolilor care nu figureaza prea mult in statistici se numara și anevrismul cerebral. „Anevrismele cerebrale reprezinta o patologie frecventa neurochirurgicala la om, rezolvarea lor ținand in egala masura de neurochirurgia vasculara și de neuroradiologie”, ne spune doctorul neurochirurg Dan Benția, care ne-a explicat, in exclusivitate, mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

