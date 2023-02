Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa si Fulgy au fost protagonistii unui episod halucinant petrecut pe Aeroportul Otopeni. Cei doi se intorceau din vacanta petrecuta la Milano, insa in zona de control a pasapoartelor vedeta OnlyFans ar fi avut un comportament neadecvat la adresa ofiterilor de frontiera. Din acest motiv, autoritațile…

- Dupa cum bine știm cu toții, Bia Khalifa a fost incatușata de autoritați in aeroport. De la o vacanța romantica, blondina a ajuns intr-un „coșmar”. Iubita lui Fulgy susține ca a fost sechestrata și batuta. Care este reacția polițiștilor Europol in urma celor intamplate.

- Fulgy, fiul Clejanilor, e șocat de ceea ce s-a intamplat astazi pe Aeroportul Otopeni, la sosirea din Milano, acolo unde a mers alaturi de iubita lui, Bia Khalifa. Tanarul marturisește ca nu-i vine sa creada prin ce chinuri a trecut partanera sa, caci aceasta ar fi fost batuta de un polițist de frontiera.…

- Bia Khalifa a incheiat vacanța romantica in catușe. Blondina a fost incatușata la intoarcerea din Milano, chiar pe aeroport. Iubitul ei, Fulgy, a incercat s-o ajute, dar s-a ales cu o amenda usturatoare. Fiul Clejanilor a postat imagini șocante din momentul in care tanara a fost reținuta de polițiștii…

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.

- Bia Khalifa a implinit astazi varsta de 22 de ani, iar iubitul ei, Fulgy, a surprins-o inca de la miezul nopții un cadou inedit. Fiul Clejanilor i-a luat blondinei o brațara de aur, dar și un buchet imens de trandafiri roșii. Blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece ziua…

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…

- Poliția Federala din Germania a arestat joi un barbat in varsta de 31 de naționalitate romana care a furat bagajele unei femei din Columbia in Gara Centrala Dusseldorf. Suspectul a fost supus unei proceduri accelerate și a fost prezentat judecatorului de caz a doua zi, informeaza Bundespolizeidirektion…