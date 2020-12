Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, și-a numit azi noul antrenor: Ovidiu Stanga (48 de ani). Acesta il va inlocui pe „interimarul” Dan Vasilica. Fostul internațional, care a fost in lotul Romaniei la Mondialul din 1994, a semnat un contract pe un an și jumatate și va fi anunțat oficial azi. Stanga,…

- FC U Craiova 1948, liderul din liga secunda, nu concepe sa rateze promovarea in Liga 1 dupa ani de „pribegie” in ligile inferioare. In aceasta iarna, oficialii alb-albaștrilor cauta de zor un antrenor pentru a-l inlocui pe „interimarul” Dan Vasilica. Atenția conducerii oltenilor s-a oprit catre un…

- FCU Craiova s-a impus greu, cu 3-2, in fața echipei Pandurii, la Targu Jiu, și ierneaza pe prima poziție in Liga 2. Antrenorul cu portarii al liderului, Vali David, a admis ca evoluția baieților sai a fost oscilanta și nu l-a mulțumit. „Știam ca vom avea un meci greu, iar pentru asta trebuia sa fim…

- Eugen Trica, ultima oara la FC U Craiova și-a gasit echipa dupa desparțirea de clubul lui Adrian Mititelu. Tehnicianul ramane tot in Liga 2, urmand sa semneze cu Turris Turnu Magurele, una dintre echipele solide din eșalonul secund. Turris a ramas fara antrenor zilele trecute, dupa ce Erik Lincar,…

- Invitat la GSP Live, Adrian Mititelu (52 de ani), patronul lui FC U Craiova, a descris cum ar putea arata un derby cu rivala din oraș, CS U, in Liga 1. Intrebat cum crede ca ar arata un meci intre FC U Craiova și CS U Craiova pe stadionul „Ion Oblemenco”, Mititelu a spus ca ar devansa derby-ul Steaua…

- Patronul FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a anuntat ca preparatorul fizic Dan Vasilica va ramane antrenorul principal al echipei sale pana in iarna, cand ar putea fi inlocuit cu un tehnician strain, potrivit news.ro."Nu va ascund ca avem la echipa un antrenor interimar care el a muncit cel mai…

- FC U Craiova 1948 a anunțat cine va conduce echipa dupa demisia lui Nicolo Napoli. „Decizie numire banca tehnica interimara: Dan Vasilica - antrenor principal Adrian Filip - antrenor secund Ovidiu Dananae - antrenor secund Valentin David - antrenor cu portarii”, se arata in comunicatul oltenilor. ...

- Cristina Neagu, 32 de ani, de patru ori cea mai buna handbalista a lumii, are coronavirus. Jucatoarea de la CSM București s-a simțit rau la sfarșitul saptamanii trecute, și-a facut testul pentru Covid-19, iar rezultatul a fost pozitiv, a anunțat Gazeta Sporturilor. Remus Draganescu, coordonatorul secției…