Excesul de carne ar putea favoriza scleroza în plăci Un studiu american publicat in revista eBioMedicine sugereaza o legatura intre scleroza in placi și regimul alimentar bogat in carne. Pentru aceasta cercetare, autorii studiului au recrutat 49 de participanți, dintre care 24 aveau scleroza in placi. Voluntarii au dat informații despre ceea ce mananca zilnic. Acestora li s-a analizat mibrobiomul intestinal și probele de sange. Potrivit rezultatelor, un consum crescut de carne reduce anumite bacterii din intestin și marește semnalele pro-inflamatorii in sange. Aceste modificari ar putea fi legate de agravarea simptomelor (oboseala extrema, tulburari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

