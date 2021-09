Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Mario Monti considera ca cel mai mare pericol pentru redresarea economiei Europei dupa pandemia de coronavirus este stagflatia, relateaza CNBC. Monti, care este in prezent presedintele Universitatii italiene Bocconi, a spus ca "masa uriasa" a politicii monetare relaxate practicata…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a anuntat miercuri ca barometrul sau global privind comertul cu bunuri a atins un nivel ridicat record, ceea ce confirma soliditatea redresarii comertului, dupa socul profund provocat anul trecut de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmit Bloomberg si…

- In timp ce campania de vaccinare accelereaza si povara cu care se confrunta guvernele in privinta ingrijirii sanatatii se atenueaza, relaxarea restrictiilor a dus la majorarea cererii. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor,…

- Numarul cazurilor de infectari cu Covid-19 se inmulțește pe zi ce trece in mai multe state europene. In prima imagine, graficele reprezinta incidența numarului de cazuri: diferența procentuala a numarului de cazuri a ultimelor 14 zile raportat la numarul de cazuri a 14 zile precedente acestora. Culorile:…

- ”Agricultura, piscicultura, cresterea animalelor si prelucrarea hranei se anunta a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanturilor de productie si cresterii vanzarilor la nivel local si international,…

- Intrum lanseaza Raportul European al Plaților, ediția 2021, in realizarea caruia au fost intervievați reprezentanți a peste 11.000 de companii din intreaga Europa. Respondenții au evaluat impactul pe care criza din 2020 l-a avut asupra afacerilor conduse, precum și eficiența masurilor de redresare adoptate.…