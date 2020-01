Ex-angajat ISU: Nu ai pile, pleci! / Mărturie șocantă despre păienjenișul rudelor din instituțiile statului Noi acuzații la adresa șefilor din cadrul ISU Dolj, lansate de foști angajați ai instituției, concediați in urma restructurarilor din 2011, care susțin ca au fost dați afara pentru a se face loc „pilelor”. Corpul de Control al MAI a ajuns, marți, la ISU Dolj pentru a face verificari in acest caz, scrie Mediafax. Claudiu Ciuca a lucrat timp de 5 ani ca subofițer in cadrul ISU Dolj. In 2011, in urma restructurarilor dispuse de ministrul de Interne de la acea vreme, Traian Igaș, a fost disponibilizat, alaturi de alți 15 colegi. Ciuca susține ca disponibilizarile au avut un singur criteriu: pastrarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

