Evoluție promițătoare pentru baschetbaliștii de la CSM Ploiești, la debutul în noul sezon Echipa de baschet seniori a CSM Ploiesti a debutat promitator in noul sezon, cu o evolutie convingatoare in deplasarea de la Sibiu, contand pentru turul optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Baietii antrenati de Mihai Popa cu cedat la mare lupta, cu 80-74 (24-17, 15-16, 14-20, 27-21), la capatul unei partide in care nu au aratat deloc ca o nou-promovata si le-au pus mari probleme unor gazde care au, ca de obicei, obiective indraznete si in acest an. Gazdele au inceput mai bine si au castigat primul sfert la sapte puncte, pentru ca debutul secventei secunde a jocului sa le gaseasca avand avantaj… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

