- Eforie Nord este a doua cea mai mare statiune de pe litoralul romanesc. Situata la aproximativ 12 km de Constanta, pe ruta de legatura cu orasul Mangalia, Eforie Nord este o statiune balneara renumita nu numai in tara, ci si peste granite. Combinarea turismului recreativ cu tratamentul face ca statiunea…

- Autostrada Soarelui a fost inchisa precum si mai multe drumuri judetene devenite impracticabile. Porturile la Marea Neagra au fost inchise iar scolile din 4 judete au suspendat cursurile din cauza ninsorii.

- In anii 30, numarul automobilelor inregistrate in municipiul Constanta a crescut in mod spectaculos. Ele apartineau fie unor persoane fizice, oameni instariti ai urbei, fie unor societati specializate, care ofereau contra cost servicii de transport pe diverse rute in interiorul urbei, dar si in localitatile…

- Puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu" (PM-274), din dotarea Fortelor Navale Romane, aflat in premiera la comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), va pleca pe 20 ianuarie in misiune pentru sase luni…

- Un barbat a fost gasit mort, in aceasta dimineata, pe plaja din cartierul Faleza Nord, in Constanta. Medicii chemati prin 112 nu au mai putut face nimic sa il salveze. Un martor a sunat la numarul unic de urgenta 112, in aceasta dimineata, dupa ce a observat trupul unui barbat care plutea pe malul marii,…

- Autoritațile și patronii localurilor din Constanța au pregatit pentru Revelion oferte dintre cele mai diversificate: de la petrecerea organizata in Piața Ovidiu, unde vor canta artiști consacrați și unde intrarea va fi libera, pana la petreceri retro sau cu muzica greceasca, potrivit Mediafax.Artiști…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) face precizari in legatura cu pericolul bolii antrax la ovinele moarte in urma esuarii navei din Portul Midia, Constanta. Antrax este o boala care se transmite si la om. Ca urmare a informatiilor eronate aparute in…

- Cazinoul din Constanta va fi peste doi ani cea mai frumoasa cladire de pe litoral! E promisiunea autoritatilor, dupa ce astazi a fost in sfarsit semnat contractul de reabilitare. Lucrarile vor incepe in primavara viitoare, la cinci ani de cand a inceput sirul nesfarsit al licitatiilor si al contestatiilor.…