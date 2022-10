Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta fața de creșterea costului vieții. In Franța au loc manifestații pentru creșteri salariale care sa țina pasul cu inflația. In Cehia, demonstranții au denunțat modul in care guvernul a gestionat criza energetica. Personalul feroviar din Marea Britanie…

- Turistii din 68 de tari si teritorii, intre care Uniunea Europeana si Statele Unite, beneficiaza incepand de marti de scutire de viza pentru sejururile turistice in Japonia, cu conditia sa prezinte un certificat de vaccinare anti-COVID sau un test negativ la intrarea in tara, informeaza agentia AFP,…

- In judetul Maramures s-a incheiat distribuirea unui numar de 41.531 doze vaccin gripal tetravalent. Dupa cum a anuntat Directia de Sanatate Publica Maramures, acestea au fost dirijate catre cabinetele de medicina de familie si unitatile sanitare cu paturi din judet penru prevenirea specifica a gripei…

- De ce au stat Meghan Markle și Prințul Harry doar pe randul al doilea la inmormantarea Reginei. Ducii de Sussex au fost poziționați in spatele regelui, iar acum s-a aflat motivul. Locurile ocupate de membrii familiei regale la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a Membrii familiei regale…

- O tanara de 19 ani din Focșani care a nascut in vara acestui an la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” și-a povestit experiența pentru www.despremamici.ro. Din ce relateaza tanara mamica, in luna iulie a nascut natural la Spitalul Județean, iar de la internare și pana cand și-a ținut pentru…

- Primaria Municipiului Ploiești a continuat, in aceasta perioada, prin S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L., activitațile de amenajare, infrumusețare și intreținere a zonelor verzi și domeniului public. Personalul societații amintite efectueaza, zilnic, lucrari pentru intreținerea zonelor…

- Preturile gazelor naturale europene au crescut luni, dupa ce gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom, a declarat ca va inchide conducta Nord Stream 1, cea mai mare infrastructura de gaze din Europa, timp de trei zile, de la sfarsitul lunii august, transmite CNBC. Fii la curent cu cele…

- Salariile in domeniul bugetar urmeaza a fi majorate incepand cu 1 august, potrivit unui proiect recent publicat de Ministerul Muncii in sectiunea transparenta decizionala. Proiectul prevede acordarea in sectorul public incepand cu luna august 2022, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza…