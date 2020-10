Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat in septembrie printre țarile membre al Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației, potrivit datelor prezentate vineri de Oficiul European de Statistica...

- Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in septembrie Romania s-a situat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.

- Romanie se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in timp ce inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Romanie se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in condițiile in care inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri…

- Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19) au continuat sa fie ridicate, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,8% la 0,9%, noteaza Eurostat, citat de Agerpres. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei raman Ungaria, Polonia, Cehia si Romania,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, si de data aceasta, Ungaria, Polonia,…

- Ponderea datoriei guvernamentale in PIB a scazut atat in zona euro (de la 86,4% la 86,3%) cat si in Uniunea Europeana (de la 80% la 79,5%) in primul trimestru din 2020, comparativ perioada similara din 2019, pe fondul introducerii masurilor de izolare de catre statele membre, pentru a stopa raspandirea…