Eurostat: România, în topul ţărilor UE cu cele mai mari creşteri ale costului cu mâna de lucru Romania se numara printre tarile UE cu cele mai mari cresteri ale costului cu mana de lucru in T4, cu o crestere anuala de 6,7%, in timp ce costurile non-salariale au inregistrat un plus anual de 6,3%, potrivit Eurostat. La nivelul UE, vorbim de un avans de 2,3% și cu 1,9% in zona euro, in ultimul trimestru din 2021. Costul orar cu mana de lucru cuprinde costurile cu salariile si costurile non-salariale, precum și contributiile sociale platite de angajatori. In trimestrul trei din 2021, costul orar al fortei de munca a crescut cu 2,8% in UE si cu 2,3% in zona euro. Cel mai semnificativ avans anual… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

