Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in decembrie la un nivel minim istoric de 6,6%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6,1%, similar cu cel din noiembrie, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,4% in decembrie, Rominia se situeaza…

- Numarul automobilelor alimentate exclusiv cu baterii in statele membre UE a ajuns in 2021 la 1,9 milioane, o crestere de 76% fata de 2020, cand au inmatriculate 1,1 milioane unitati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- In 2021, venitul disponibil median a fost de 18.019 PPS (exprimat in standardul puterii de cumparare) pe cap de locuitor in UE, arata datele publicate azi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesta a variat considerabil intre statele membre ale UE: de la 32.132 PPS in Luxemburg, la 8.703 PPS…

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in noiembrie la un nivel minim istoric de 6,5%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6%, similar cu cel din octombrie, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,4% in noiembrie, Romania se situeaza…

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in noiembrie la un nivel minim istoric de 6,5%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6%, similar cu cel din octombrie, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 31,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 30,8% in zona euro, in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.