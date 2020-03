Stiri pe aceeasi tema

- Romania este al șaptelea mare producator de leguminoase din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat, cu toate ca producția variaza semnificativ de la un an la altul, potrivit Agerpres.ro. In anul 2016, productia de leguminoase a Romaniei a fost de aproximativ 99.000 de tone, in 2017 s-a triplat pana…

- Numarul de companii nou infiintate in Uniunea Europeana reprezenta 9,3% din totalul firmelor active in UE in anul 2017, un nivel stabil fata de 2016, dar in crestere fata de o rata de 9% inregistrata in 2012, arata datele prezentate luni de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, procentajul…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului,…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Productia industriala a scazut cu 1,5% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018, iar in randul statelor membre cele mai semnificative scaderi in ritm anual au fost inregistrate in Grecia (minus 8,3%) si Romania (minus 7,5%), arata datele…

- Romania, intre țarile UE cu cel mai mare declin al producției industriale Productia industriala a scazut cu 1,5% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018. În rândul statelor membre, cele mai semnificative scăderi în…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…