- Rares Bogdan afirma ca Republica Moldova a ramas, in urma cu doua nopti, in ”bezna totala” timp de 12 minute, dupa ce importurile de energie electrica din Ucraina au fost sistate ca urmare a atacurilor cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii din localitati ucrainene, anunța news.ro. In aceste…

- Romania ajuta Republica Moldova intr-un moment de grea incercare pentru noi. Vom putea cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh) datorita modificarilor in legislație facute astazi de Guvernul Romaniei in urma discuțiilor cu Guvernul Republicii Moldova.…

- Andrei Spinu declara ca o parte dintre aceste rachete care au lovit infrastructura energetica ucraineana au cauzat oprirea exportului de electricitate catre Uniunea Europeana și Republica Moldova. Potrivit lui Spinu, țara noastra este direct afectata de bombardamentele teroriste rusești asupra Ucrainei,…

- Maia Sandu va fi primita la Palatul Cotroceni si va avea intrevederi cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului. Presedintele Klaus Iohannis va reafirma sprijinul ferm al Romaniei pentru procesul de reforme din Republica Moldova, pentru sustinerea parcursului sau european si pentru contracararea efectelor…

- Am primit mai multe raspunsuri la intrebarea de ieri „ De ce ar trebui Romania sa ajute Republica Moldova? ”, unele mai pe ocolite, altele directe. Sa le luam pe rand. Prima varianta de raspuns: daca Romania nu ajuta acum Republica Moldova vor veni la putere partidele pro-ruse care pregatesc o serie…

- Republica Moldova a fost parte a Romaniei, inainte sa intre in URSS, a declarat Natalia Gavrilița, șefa guvernului de la Chișinau. Republica Moldova a avut o istorie complicata, a fost parte a Romaniei iar majoritatea populației sale vorbește limba romana, a declarat premierul Republicii Moldova, Natalia…

- Republica Moldova „a avut o istorie tumultoasa, intr-o regiune complicata; nu doar ca a fost parte a Uniunii Sovietice, a facut parte si din Romania in perioada dintre Primul si al II-lea Razboi Mondial, majoritatea populatiei este vorbitoare de limba romana, dar avem si ucraineni, rusi, bulgari si…

