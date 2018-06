Europa nemiloasa: ping-pong cu migrantii Epopeea navei Aquarius, blocata pe mare in fata porturilor Uniunii Europene, cu 629 de migranti la bord, dezvaluie cat de fisurat este blocul comunitar, dincolo de declaratii politice. Sambata, 9 iunie, Aquarius, nava asociatiei SOS Mediterranee, a salvat sute de persoane de la inec pe mare si a incercat sa acosteze in cel mai apropiat […] Europa nemiloasa: ping-pong cu migrantii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a indemnat vineri la cooperare "pentru o noua Europa, in care egoismele nationale nu vor prevala", in conditiile in care statele membre ale Uniunii Europene sunt divizate asupra politicii migratiei, informeaza AFP, preia Agerpres.Sanchez…

- Austria lucreaza impreuna cu cateva state membre ale Uniunii Europene (UE) asupra infiintarii unor centre pentru primirea de migranti in afara Uniunii, “pentru a gazdui si oferi protectie, insa nu o viata mai buna”, a anuntat cancelarul austriac Sebastian Kurz. Seful guvernului a confirmat pentru televiziunea…

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…

- Guvernul german a cerut luni Italiei si Maltei sa-si indeplineasca datoria ''umanitara'' in ceea ce ii priveste pe cei 629 de migranti de la bordul navei Aquarius din Marea Mediterana, devenita subiect de disputa intre cele doua tari, relateaza AFP. ''Suntem ingrijorati de situatia…

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…

- Meleșcanu, chemat marți la Palatul Cotroceni in scandalul mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele Klaus Iohannis anunța, sambata, la scurt timp dupa ce Romania, alaturi de Ungaria și Cehia, a blocat un document european care critica țarile care vor sa-și mute…

- "Din pacate in Romania s-a trecut de la o extrema la alta. A fost o perioada, acum mulți ani, cand de obicei cine era la putere nu era investigat și s-a trecut in cealalta extrema, ca cei care sunt in clasa politica sa fie toți acuzați, urmariți, cercetați și trimiși in judecata. Eu cred ca incet,…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene.La sedinta din plenul Parlamentului European…