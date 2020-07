Europa Libera: Deficitul fiscal al PSD pe anul 2019 este de peste 60 de milioane de lei. In 2018, partidul avusese un excedent de 53,3 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Ungariei va scadea cu 5,9% anul acesta, un ritm care nu a fost intalnit de la criza financiara globala din 2009, dar economia urmeaza sa isi revina anul viitor, a anuntat Fitch Ratings, potrivit publicatiei Budapest Business Journal. Intr-o prognoza regionala actualizata, agentia…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an cu 2,4%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar fata de trimestrul anterior cresterea este de 0,3%, conform datelor semnal publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie…

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna mai, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,065 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se poate adauga…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare. Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns…

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- Oficiul Concurentei din Ungaria (GVH) a amendat platforma online Booking.com cu 2,5 miliarde de forinti (sapte milioane de euro), pentru practici comerciale neloiale, inclusiv reclame inselatoare si presiuni psihologice asupra consumatorilor. Autoritatile de la Budapesta au stabilit amenda…

- Banca Europeana pentru Dezvoltare si Reconstructie (BERD) are o noua strategie pentru Romania in perioada 2020-2025, care se va concentra cel mai mult pe dezvoltarea infrastructurii, a productivitatii si a sectorului financiar. Totodata, BERD a acordat un imprumut de 20 de milioane de euro Buzaului.…