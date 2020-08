EUROMOBILA oferă o reducere 10 % tuturor clienților în perioada 13 – 16 august 2020 (Eveniment) Lansarea unui nou produs, un magazin proaspat rebranduit și o reducere de 10 % la toate produsele sunt cateva dintre surprizele cu care EUROMOBILA iși așteapta clienții in perioada 13 – 16 august 2020 la BrașovEUROMOBILA, a carei fabrica de producție se afla in Romania, la Giurgiu, este o companie producatoare de mobila tapițata (canapele, colțare și fotolii), fondata in anul 2001, care a acumulat in cei 19 ani de existența, o experiența considerabila in... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

