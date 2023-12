Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri o rezoluție in care solicita Consiliului European sa decida, in cadrul reuniunii sale de joi și vineri, deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina si Republica Moldova.

- Președintele Klaus Iohannis va solicita in Consiliul European ca progresele facute de Ucraina și Republica Moldova “sa fie recunoscute adecvat de catre Uniunea Europeana”, prin inceperea negocierilor de aderare. Președintele Iohannis urmeaza sa participe la reuniunea Consiliului European, care se va…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova: „Tocmai am adoptat, in plenul Parlamentului European, rezoluția prin care cerem Consiliului European sa decida, in cadrul reuniunii din 14 - 15 decembrie, inceperea…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina si Republica Moldova reprezinta „pasul firesc” si recunoasterea meritelor acestor tari, a declarat vineri ministrul de Externe Luminita Odobescu, dupa o intalnire cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana si euroatlantica al Ucrainei,…

- Agenția de știri Reuters scrie ca decizia de a incepe negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana ar putea fi amanata pana in martie 2024. Aceasta dezvoltare nu numai ca afecteaza Ucraina, dar ar putea avea implicații semnificative și pentru Republica Moldova. Un aspect esențial in aceasta…

- Nicolae Ciuca, saluta decizia Comisiei Europene de a recomanda inceperea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova si Ucraina.Republica Moldova si Ucraina fac astazi un nou pas pe drumul lor european. Salut decizia Comisiei Europene de a recomanda Consiliului European inceperea negocierilor…

- Executivul Uniunii Europene va recomanda miercuri blocului comunitar sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova odata ce acestea vor indeplini condițiile restante, au declarat luni doi oficiali UE, citați de Reuters. Ambii oficiali, care au vazut și sint familiarizați cu proiectul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 26-27 octombrie 2023, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care au avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.