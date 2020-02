Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb al monedei nationale a atins, vineri, cel mai ridicat nivel din istorie in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8026 lei/euro. Joi, euro a atins un alt maxim istoric, de 4,7834 lei. Miercuri, euro a fost cotat la 4,7789 lei, in scadere usoara…

- Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata monedei nationale de cinci ori in sase sedinte (14 noiembrie 2019-21 noiembrie 2019). Pe piata interbancara, euro a depasit pragul de 4,80 lei pe 27 si 28 noiembrie. Dolarul crește la 4,44 lei, fața de 4,43 lei, cursul anuntat…

- Cursul de schimb al monedei nationale a atins, joi, cel mai ridicat nivel din istorie in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,7834 lei/euro, peste maximul anterior de 4,7808, atins in data de 21 noiembrie 2019. Miercuri, euro a fost cotat la 4,7789 lei, in…

- De ce se depreciaza leul. Moneda naționala a marcat, joi, cea mai neagra zi din istorie, cu minime record in raport cu euro, dolarul american și aur Leul are o tendinta de depreciere fata de euro pe fondul deteriorarii factorilor fundamentali care tin de deficitul de balanta comerciala, a declarat,…

- Leul incepe anul pe apreciere ușoara, dar cursul ramane aproape de maximul istoric de anul trecut Leul s-a apreciat, in prima zi lucratoare a anului, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,7789 lei, in scadere ușoara cu 0,01% fața de ultima ședința din 2019. Știre…

- Euro, foarte aproape de maximul istoric atins luna trecuta. UniCredit: Inrautatirea perspectivei ratingului pune presiune pe curs Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Deprecierea monedei naţionale…

- Euro urca din nou spre 4,78 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7764 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa miercuri. Miercuri, euro a scăzut la 4.7744 lei. Joi, euro a crescut la 4.7764 lei. Lira sterlină a urcat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7722 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri, informeaza News.ro.Citește și: Ce trebuie sa știi despre gama A de la Samsung inainte de a achiziționa un nou telefon anul acesta? Joi, euro…