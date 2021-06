Stiri pe aceeasi tema

- ​Arena Naționala gazduiește luni ultimul sau meci din cadrul Euro 2020, cel mai mare stadion din țara primind naționalele Franței și Elveției (optimi). Partida de la București va începe de la ora 22:00, va fi transmisa în direct pe ProTV și LiveBLOG pe HotNews.ro.Rezultatele înregistrate…

- ​Franța, campioana mondiala en-titre, va veni la București pentru a juca împotriva Elveției în optimile Euro 2020. Cu aproape zece ani în urma, "cocoșii galici" luau parte la inaugurarea Arenei Naționale, dar meciul disputat în preliminariile Euro 2012 nu a ramas în…

- Una dintre cele mai mari surprize de la Campionatul European s-a produs in aceasta dupa masa, pe stadionul Pușkas din Budapesta. Reprezentativa Ungariei a scos un punct uriaș cu Franța, campioana mondiala, scor 1-1 și astfel pastreaza in continuare șanse la calificare. De partea cealalta, la fel ca…

- Naționala Franței, campioana mondiala en-titre, a fost ținuta în șah de selecționata Ungariei, sâmbata, pe Puskas Arena din Budapesta, scor 1-1, în Grupa F a Campionatului European de fotbal.Fiola a deschis scorul pentru unguri ('45+2), în timp ce Griezmann a egalat…

- Dupa ce a debutat cu o victorie mare, Franța poate obține sâmbata calificarea în optimile Campionatului European de fotbal. În primul meci al zilei, de la ora 16:00, reprezentativa pregatita de Didier Deschamps va întâlni Ungaria, la Budapesta. Tot în "grupa…

- Lionel Messi a reușit un nou gol spectaculos, dar reușita acestuia nu a putut sa ajute Argentina sa debuteze cu dreptul la Copa America. Alb-albastrii au remizat cu Chile, într-o partida contând pentru Grupa A a competiției. Messi a deschis scorul în minutul 33, iar Vargas…

- Franța joaca marți de la ora 22:00 cu Germania, intr-un duel incendiar in Grupa F a EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Celalalt meci al grupei este Ungaria - Portugalia, detalii AICI! Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Franța - Germania, liveTEXT de la 22:00…

- Echipa de handbal feminin Vipers s-a calificat duminica, in Rusia, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a remizat cu formatia Rostov-Don, scor 23-23, in returul sferturilor. CSM Bucuresti joaca de la ora 17.00, cu TSKA Moscova, pentru ultimul loc la F4, relateaza News.ro. In prima mansa,…