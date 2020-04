Eurile noastre fotografice In romanul extraordinar al lui M. Blecher, Intamplari in irealitatea imediata (1936), exista o scena care oglindeste fara gres stranietatea acestor zile de blocada. Marturia personajului care isi descopera sinele in vitrina unei cabine fotografice de balci pare prototipul literar al intalnirilor „la distanta" dintre eurile noastre digitale: „Intr-un rand, intr-o asemenea vitrina dadui peste propria mea foto (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

