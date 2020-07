Stiri pe aceeasi tema

- ​Eugen Teodorovici și-a anunțat,duminica, candidatura la șefia PSD, criticând actuala conducere interimara a partidului pe care a acuzat-o ca „da din coada pe lânga Iohannis” când președintele „calca în picioare PSD”. El nu l-a nominalizat direct pe Marcel…

- Anuntul, facut in curtea sediului PSD din Kiseleff. Senatorul Eugen Teodorovici si a anuntat, in curtea sediului PSD din Kiseleff, candidatura la Congresul PSD pentru sefia partidului, potrivit stiripesurse.ro Teodorovici considera ca sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opozitie si risca…

- Senatorul Eugen Teodorovici și-a anunțat, in curtea sediului PSD din Kiseleff, candidatura la Congresul PSD pentru șefia partidului. Teodorovici considera ca sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opoziție și risca sa ajunga un partid mic, care se va zbate pentru a face pragul electoral.Citește…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, i-a criticat pe cei care se dezic de Liviu Drangea, fost lider PSD. Teodorovici a spus ca, spre deosebire de el, care a avut „o relație nu tocmai placuta cu Liviu Dragnea”, Stanescu și Ciolacu „erau sub mocheta” cand Dragnea spunea „culcat”.

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici i-a criticat joi pe cei care se dezic de Liviu Drangea și a precizat ca daca va fi președintele PSD iși va asuma istoria partidului „cu bune și cu rele”. Teodorovici a spus despre actuala conducere interimara, alcatuita din cuplul Ciolacu-Stanescu, ca…

- Eugen Teodorovici, fost președinte executiv al PSD, a declarat la Romania TV, ca daca moțiunea de cenzura promisa de PSD impotriva cabinetului Ludovic Orban va trece pentru a doua oara, iar Klaus Iohannis va refuza numirea unui premier propus de noua majoritatea guvernamentala, ar trebui demarata procedura…

- Fostul președinte executiv PSD, Eugen Teodorovici, considera ca șeful interimar PSD, Marcel Ciolacu, are o mentalitate de tipul 'capului plecat' in fața atacurilor președintelui Klaus Iohannis la adresa membrilor PSD. PSD va avea un Congres inainte de alegerile locale și Ciolacu și-a anunțat candidatura…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, in prezent președinte al ANCOM; le-a transmis un mesaj public foștilor colegi din PSD in care afirma ca ”sub nicio forma nu e momentul unor noi framantari interne, unor lupte inutile in PSD”."E timpul sa invațam din greșeli. Și sa nu le mai repetam. Romania…