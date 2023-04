Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a explicat luni, la Palatul Cotroceni, dupa o discuție despre spațiul Schengen cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care este situația negocierilor pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Klaus Iohannis: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a declarat, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, ca Rusia ar putea sa plateasca asasinate politice in Romania, daca va fi lasata sa caștige influența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dezvaluiri dureroase despre Simona Halep. Este un adevarat cosmar pentru romanca in plin scandal de dopaj. Vezi AICI ce sume importante de bani a pierdut cea mai buna jucatoare de tenis din Romania... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marea greseala a Simonei Halep. Ies la iveala dezvaluiri incredibile in plin scandal de dopaj. Un apropiat al romancei a dat cartile pe fata. Vezi AICI amanunte nestiute din cariera celei mai bune jucatoare de tenis din Romania... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Salvatorii din echipa RO-USAR, care au fost trimiși din Romania pentru a ajuta autoritațile din Turcia, traiesc clipe cu adevarat dramatice. Salvatorii sapa pe sub daramaturi pentru a ajunge la copii despre care se știe ca sunt decedați sau pentru a ajunge la oameni prinși sub grinzi uriașe de beton.…

- NATO a adus in Romania aeronave AWACS, care vor monitoriza in timp real evoluțiile de pe frontul din Ucraina. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat, intr-o intervenție la Digi24, ca avioanele intaresc alianța NATO in operațiunea de culegere a informațiilor de pe front, totul de…

- Scandalul Schengen naște urmari neașteptate in plan politic! PSD și USR au ajuns sa aiba discursuri copy paste pe tema aderarii la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doi bloggeri americani stabiliți in urma cu șapte ani la Brașov au vorbit pe YouTube despre zece lucruri din Romania care i-ar șoca pe americani, potrivit Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…