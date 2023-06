Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon estival, romanii sunt in efervescența cautarilor de vacanțe astfel incat previzionam o creștere a vanzarilor cu 40% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Vacanțele de tip croaziera și Adventure prind teren in randul turiștilor din țara noastra. “Luna iunie a anului 2023 a fost…

- Turismul se redreseaza și este pe cale sa ajunga aproape de nivelurile de dinaintea pandemiei. In timp ce aceasta este o veste foarte buna pentru operatorii de turism, hoteluri, restaurante și companii aeriene, pentru turiști in schimb, nu este atat de buna. Destinațiile populare sunt aglomerate și…

- Incepand de astazi, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, compania Wizz Air efectueaza zboruri catre Palma de Mallorca. Vor fi doua zboruri saptamanale, miercurea și duminica. „Palma de Mallorca este cel mai mare oras si capitala provinciei si comunitatii autonome Insulele Baleare din Spania.…

- Atunci cand iși planifica vacanța de vara, tot mai mulți romani prefera sa faca deplasarea cu mașina personala chiar și atunci cand aceștia calatoresc in strainatate. Pregatirea unei astfel de calatorii nu este o misiune nici prea grea, dar nici ușoara, insa o planificare atenta din timp te va ajuta…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri…

- Selectionerul Emil Sandoi a definitivat programul reprezentativei de tineret pe perioada turneului final ce va fi gazduit de tara noastra si Georgia, dar si in cea premergatoare acestuia. Potrivit frf.ro, tricolorii vor efectua vizita medicala si se vor reuni pe data de 2 iunie, la Centrul National…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion.Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion. Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…